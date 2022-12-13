ديشامب: المنتخب المغربي يتوفر على أفضل دفاع في المونديال

قال مدرب المنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب، اليوم الثلاثاء، إن المنتخب الوطني المغربي يتوفر على أفضل دفاع في كأس العالم قطر-2022.

وأضاف ديشامب، خلال لقاء صحفي عقده بالمركز الإعلامي التابع للفيفا، أن المنتخب المغربي لديه أقوى خط دفاع في المونديال القطري، وهو ما تجسد خلال مختلف المباريات التي خاضها منذ انطلاق المسابقة.

وتابع أن الفريق المغربي كان قويا على صعيد الدفاع، وكذا احتفاظه بنفس الفعالية ومستوى الأداء الذي ظهر به خلال منافسات الكأس العالمية، مضيفا أنه فضلا عن الدفاع، تبقى صناعة هجمات العناصر الوطنية قوية جدا.

وأردف قائلا إن “فريقه سيسعى جاهدا لاختراق الدفاع الصلب للمنتخب المغربي والوصول إلى المرمى”.

وفي سياق متصل، أكد ديشامب أن الناخب الوطني وليد الركراكي كان موفقا في قراراته واختيار طاقمه ومساعديه، معتبرا أن وصول الفريق المغربي إلى المربع الذهبي يعد إنجازا كبيرا.

وأضاف أن “النخبة الوطنية تخوض المباريات بأداء قوي مدعومة بجماهير تثير الرعب في المدرجات وتمارس ضغطا كبيرا على لاعبي الفريق الخصم”، مشيرا إلى أنه حذر لاعبيه من قوة الجماهير المغربية التي لم تتوقف عن مساندة منتخبها طيلة مبارياته.

وبعدما عبر عن استعداد منتخبه لخوض المباراة، قال ديشامب إن وصول فريقه إلى نصف النهائي جاء بعد المسيرة الموفقة لمجموعته التي تتوفر على الروح العالية والجاهزية الكاملة لرفع التحديات بقوة موحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي تأهل إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره البرتغالي (1-0)، فيما بلغ منتخب فرنسا، حامل اللقب، المربع الذهبي على حساب نظيره الإنجليزي (2-1).

ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في نصف النهاية، غدا الأربعاء، على أرضية ملعب “البيت” بالخور.