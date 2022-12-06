لاعبو المنتخب يحتفلون بالفوز على إسبانيا برفع العلم الفلسطيني

احتفل لاعبو المنتخب الوطني بفوزهم على اسبانيا 3-صفر بركلات الترجيح ، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، برفع العلم الفلسطيني على أرض الملعب.

وفي نهاية المباراة اجتمع اللاعبون لالتقاط صورة جماعية مع العلم الفلسطيني الذي لوح به أيضا مدافع بلد الوليد الاسباني جواد الياميق.

وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق انجاز بلوغ ربع النهائي ورابع منتخب افريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا .

ومنذ انطلاق مونديال قطر برز حضور العلم الفلسطيني في المدرجات.

وخلال مباراة فرنسا وتونس والتي انتهت بفوز “نسور قرطاج” 1-صفر، اقتحم أحد المشجعين الملعب رافعا العلم الفلسطيني قبل أن يتم القاء القبض عليه من قبل رجال الأمن.