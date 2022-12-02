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الحكومة تعبئ 115 مليار درهم للماء حشدت الحكومة كل الإمكانيات لمواجهة الجفاف، وتداعياته على النقص المسجل في إنتاج الماء الصالح للشرب، بسبب تراجع مستوى حقينة السدود، جراء تراجع التساقطات خلال السنوات الأخيرة. وأعلنت رئاسة الحكومة عن رفع الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي،أكمل القراءة »
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