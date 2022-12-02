الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الشتاء بارد على من يملكون الذكريات الدافئة، وأبرد على من يمتلكونها دون أصحابها”. التوراني كتب الإعلامي والكاتب عبد الرحيم التوراني تدوينة جاء فيها “… عاش محبا لشعوب الأرض والسلالات العشوائية، داعيا إلى إجهاض الخرائط.. اليوم سال دمه منأكمل القراءة »
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