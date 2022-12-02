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الصباح الفني

قالوا

منذ 11 ثانية
كوثر‭ ‬بودراجة‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الشتاء‭ ‬بارد‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬الذكريات‭ ‬الدافئة،‭ ‬وأبرد‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يمتلكونها‭ ‬دون‭ ‬أصحابها‭”.‬ التوراني كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬والكاتب‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬التوراني‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “… ‬عاش‭ ‬محبا‭ ‬لشعوب‭ ‬الأرض‭ ‬والسلالات‭ ‬العشوائية،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬إجهاض‭ ‬الخرائط‭.‬‭. ‬اليوم‭ ‬سال‭ ‬دمه‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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