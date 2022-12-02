الرياضة
ملاعب المونديال… نيازك تختفي
تفكيك معظمها بعدما أبهرت العالم بروعة تصاميمها وقطر تتبرع بـ 170 ألف مقعد ثمانية ملاعب بمونديال قطر كافية كي تبهر العالم بأسره، لتفردها وجماليتها وتصاميمها المبتكرة، الممزوجة بين الموروث الشعبي والحداثة، فضلا عن تمتعها بوسائل تكنولوجية حديثة، للتبريد والحفاظ على درجة حرارة معتدلة. إنها فارقة في تاريخأكمل القراءة »
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