وطنية
الكنفدرالية تطالب أخنوش باحترام التعاقدات
أكد محمد الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن أكثر من 3 ملايين و200 ألف مغربي، انضافوا إلى تعداد الفقراء. وأوضح برلماني الكنفدرالية، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن السياق الذي تعرفه بلادنا في تقاطعه مع السياق الدولي، في ظل توالي الأزمات وتداعياتها الاجتماعيةأكمل القراءة »
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