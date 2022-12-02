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وطنية

الكنفدرالية‭ ‬تطالب‭ ‬أخنوش‭ ‬باحترام‭ ‬التعاقدات‭ ‬

منذ 19 ثانية
أكد‭ ‬محمد‭ ‬الكرش،‭ ‬منسق‭ ‬مجموعة‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬مغربي،‭ ‬انضافوا‭ ‬إلى‭ ‬تعداد‭ ‬الفقراء‭.‬ وأوضح‭ ‬برلماني‭ ‬الكنفدرالية،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المساءلة‭ ‬الشهرية‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬أن‭ ‬السياق‭ ‬الذي‭ ‬تعرفه‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬تقاطعه‭ ‬مع‭ ‬السياق‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توالي‭ ‬الأزمات‭ ‬وتداعياتها‭ ‬الاجتماعية‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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