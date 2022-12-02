اذاعة وتلفزيون
“الهاكا” تحلل خطاب الكراهية
أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، أن “انتشار خطاب الكراهية لا يمكن تحليله حصرا، باعتباره فوضى إعلامية أو زيغا تواصليا”، خلال مداخلتها بالمنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنظم بفاس تحت شعار “نحو تحالف من أجل السلام: لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة”.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا