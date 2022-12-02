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أحمد والسلام الداخلي
شددت الفنانة سامية أحمد على أهمية الشعور بالسلام الداخلي، الذي يعتبر خطوة نابعة من قبول الآخر مهما كانت الظروف. وكتبت سامية في رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، قائلة “إن سر السلام الداخلي، هو موقفنا في قبول الآخر، كما هو حتى لا ننمي انتظارات لاأكمل القراءة »
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