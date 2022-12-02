الصباح الفني
بينبين في “خطوة اثنين” بالبيضاء
معرض جديد للروائي والتشكيلي برواق «أتوليي 21» يستعد الفنان التشكيلي ماحي بينبين لتقديم أحدث أعماله الصباغية، ضمن معرض فردي برواق “أتوليي 21” بالبيضاء، ابتداء من 6 دجنبر الجاري ويستمر إلى غاية 7 يناير المقبل. واختار بينبين عبارة “خطوة اثنين” لمعرضه الجديد الذي يواصل فيه مغامرته التشكيلية ومحاورةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا