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الصباح الفني

بينبين‭ ‬في‭ “‬خطوة‭ ‬اثنين‭” ‬بالبيضاء

منذ 21 ثانية
ماحي‭ ‬بينبين‭                 (‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬جديد‭ ‬للروائي‭ ‬والتشكيلي‭ ‬برواق‭ ‬‮«‬أتوليي‭ ‬21‮»‬ يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬ماحي‭ ‬بينبين‭ ‬لتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الصباغية،‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬فردي‭ ‬برواق‭ “‬أتوليي‭ ‬21‭” ‬بالبيضاء،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬دجنبر‭ ‬الجاري‭ ‬ويستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬7‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬ واختار‭ ‬بينبين‭ ‬عبارة‭ “‬خطوة‭ ‬اثنين‭” ‬لمعرضه‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬مغامرته‭ ‬التشكيلية‭ ‬ومحاورة‭أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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