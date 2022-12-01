أســــــرة
كيك “رولي”
المقادير 4 بيضات 6 ملاعق كبيرة من السكر 6 ملاعق كبيرة من الزيت 6 ملاعق كبيرة من الدقيق سكر فانيلا 8 غرامات من خميرة الحلويات القليل من الملح الحشوة عجين الشوكولا طريقة التحضير نضع في إناء الخلاط الكهربائي، البيض ونضيف الفانيلا والسكر والقليل من الملح، نمزج جيدا، وفي المرحلة الموالية نضيف الزيت،أكمل القراءة »
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