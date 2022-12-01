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اختراق المحاماة يستنفر الحكماء
مجلس هيأة البيضاء يكذب دعوة لمسيرة احتجاجية اليوم ارتفع صوت الحكمة في أوساط المحامين بالبيضاء، محذرا من خطر الاختراق، إذ عقد مجلس الهيأة اجتماعا طارئا لإغلاق منافذ تحكم عن بعد، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، التي استنفرت كتائبها الإلكترونية المجندة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحويل مسارأكمل القراءة »
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