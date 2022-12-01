أســــــرة
العجز عن التعبير… مشكل أزواج
يجدون صعوبة في التفكير بالمشاعر أو اقتسامها مع الشريك يدخل الكثير من الأزواج في دوامة من المشاكل، لأسباب لها علاقة بما يعرف بـ”العجز التعبيري”. ويعتبر الاختصاصيون أن “العجز عن التعبير”، هو مصطلح نفسي يدل على عدم القدرة على فهم تعقيدات المشاعر، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنأكمل القراءة »
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