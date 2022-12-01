أســــــرة
6 طرق لمنع الطفل من السرقة
يقترح الاختصاصيون بعض الطرق التي يمكن أن تساعد الأم أو الأب على التعامل مع الطفل عند اكتشاف لجوئه إلى السرقة للحصول على شيء ما. ومن بين تلك الطرق، تجنب إثارة اهتمامه، فإذا لم تر الأم الطفل أنه يسرق أو سمعت عنه من شخص موثوق فيه، فلا يمكنأكمل القراءة »
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