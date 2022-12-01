أســــــرة
نصائح
< أسنان يعاني بعض الأطفال مشكل حساسية الأسنان، ما يتطلب من الآباء التقيد بعدة نصائح منها الحرص على تنظيف الابن أسنانه مرتين في اليوم باستخدام معجون يحتوي على الفلوريد. وكذلك تقليل تقديم الوجبات التي تحتوي على السكر إليه، وتجنب الحلويات والسكاكر المصنعة. وينصح أيضا بتقليل تناول الحمضيات وكل الأغذيةأكمل القراءة »
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