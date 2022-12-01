أســــــرة
زوج الأم… علاقة متوترة
علوي أمراني قال إن عوامل تساهم في معاناة نفسية للأطفال وصف مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” العلاقة بين الأطفال وزوج الأم بأنها تكون غالبا متوترة نتيجة عدة عوامل متداخلة. وقال علوي أمراني إن الأطفال غالبا ما ينتابهم شعور بأنأكمل القراءة »
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