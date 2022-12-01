أســــــرة
سوء الظن بالآخرين…آثار سلبية
يحذر مدربو التنمية الذاتية من الآثار النفسية السلبية لسوء الظن بالآخرين، إذ تقلل إمكانيات التقارب في المحيط وتساهم في الشعور بفقدان الثقة في الجميع وسيطرة الشك على كل القرارات المستقبلية. ويقول مدربو التنمية الذاتية إن سوء الظن بالآخرين تنتج عنه الكثير من الآثار السلبية، مثل الإحساس بالقهرأكمل القراءة »
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