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سينما
حقق مسلسل 1899 نجاحا كبيرا بعد أسبوع فقط على طرحه، على منصة “نتفليكس”، وحصد أرقاما قياسية من المشاهدة وإشادات الجمهور، إذ أنه نافس على المراكز الأولى في قائمة المسلسلات الأكثر شعبية في العالم. وتدور قصة المسلسل حول سفينة تقع في مثلث برمودا، وهناك مجموعة من المهاجرين الذينأكمل القراءة »
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