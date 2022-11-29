مدرب كندا: نريد توديع المونديال بفوز على الأسود

قال جون هيردمان، مدرب منتخب كندا، أنه يريد توديع مونديال قطر 2022، بفوز على المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وأضاف هيردمان في تصريحات صحافية، أن منتخب كندا سيوظف كل أسلحته من أجل هزم المغرب، رغم أن المهمة لن تكون سهلة، بالنظر إلى المستوى الجيد، الذي أظهره المغاربة أمام بلجيكا

وعبر هيردمان عن أسفه لإقصاء منتخب كندا من المونديال، بعد هزيمتين منتاليتين أمام كرواتيا والمغرب.

وأكد مدرب كندا أنه إلى قطر، من أجل صناعة كتابة التاريخ، ولو بانتزاع أول فوز له على حساب الأسود. وتابع “نسعى للفوز، حتى نؤكد أننا في الطريق الصحيح نحو تكوين منتخب قوي لمونديال 2026”.

(ع.ك) قطر