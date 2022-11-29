أصوات المصلين تتعالى بمختلف مساجد جهة الشمال طلبا للغيث

أقيمت صلاة الاستسقاء ، اليوم الثلاثاء ، بالمصليات والمساجد الجامعة ومختلف الزوايا الصوفية في مدن و قرى جهة طنجة تطوان الحسيمة ، وذلك تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتعالت أصوات المصلين ،صغارا وكبارا ، طلبا للغيث والرحمة بأن يجود الله سبحانه وتعالى علينا بهبة السماء و بالغيث النافع ويسقينا من كرمه ،ورفعت أكف التضرع إلى الباري تعالى ليجنب البلاد شح المطر ، إحياء لسنة النبي المصطفى كلما قل المطر واشتدت الحاجة إليه.

وردد المصلون بخشوع كبير ، بعد تلاوة القرآن وذكر الله وأسمائه الحسنى ، دعاء “اللهم اسقي عبادك وبهيمتك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ، اللهم اسقينا الغيث النافع ، اللهم أغثنا ، و لا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين ” على عادة السلف الصالح .

وبمناسبة هذا الموعد الديني وفي موكب حافل خرج الأطفال وطلبة الكتاتيب القرآنية وفي أياديهم ألواح القرآن على عادة المغاربة في كل مناطق المملكة ، فضلا عن مسؤولين جهويين وإقليميين و الشيب والشباب ، وجابوا مختلف الأزقة والشوارع إحياء لهذه السنة النبوية الحميدة واستدرارا لرحمته تعالى وجوده وعطائه ليغدق على عباده من بركات السماء .

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت أمس الأثنين أن صلاة الاستستقاء ستقام اليوم الثلاثاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

(ومع)