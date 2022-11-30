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الملك يدشن محطة من الجيل الجديد
بنية لوجستيكية تطلب إنجازها تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم دشن الملك محمد السادس، أول أمس (الاثنين)، المحطة الطرقية الجديدة للرباط، وهو المشروع الذي يساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن بالعاصمة، وتعزيز إشعاع صورتها وتعزيز جاذبيتها. وتعتبر المحطة الجديدة بنية لوجستيكية من الجيل الجديد، وتعتمد فيأكمل القراءة »
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