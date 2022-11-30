أســــــرة
حليب “الحمارة” يرطب البشرة
الدكتورة الحرثي قالت إن أبقراط كان يستعمله علاجا ودراسات علمية تحدد فوائد الصابون أصبحت لصابون حليب “الأتان” أو حليب “الحمارة” شهرة كبيرة بين عدد من المغربيات، واللواتي ينصحن باستعمالها للحصول على بشرة خالية من آثار حب الشباب وصافية دون شوائب، لكن هل صحيح أن لهذه الصابونة فوائدأكمل القراءة »
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