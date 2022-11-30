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أســــــرة

السجائر الإلكترونية تسبب التسوس

منذ 10 ثواني
كشفت دراسة علمية حديثة أن مدخني السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان من أنواع التدخين الأخرى. وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة طبية متخصصة أن سبب ذلك يرجع إلى التصاق السائل اللزج والسكري المعبأ في السجائر الإلكترونية بالأسنان. ومن جهة أخرى، يغير السائل أيضا “ميكروبيوم” الفم، مماأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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