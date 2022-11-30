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حوادث

سرقة الرمال تورط تاجرا

منذ 50 ثانية
وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، حدا لأنشطة سرقة رمال البحر التي تشهدها عدد من الشواطئ بسيدي رحال ودار بوعزة والمناطق الساحلية المجاورة، بعد إيقاف أحد المتورطين في ارتكاب هذا النوع من الأفعال الإجرامية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن إيقاف المشتبهأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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