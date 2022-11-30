أسواق
سيارة “نيو”… 100 في المائة مغربية
مزور أكد أن سعرها 170 ألف درهم وتسويقها مضمون أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن قرب طرح سيارة مغربية مائة في المائة في السوق، جرى تصنيعها في أحد مصانع المغرب، بعد أن جرى تجريبها بنجاح. وأوضح مزور خلال استضافته، أخيرا، من قبل نادي “ليكونوميست”، أن السيارةأكمل القراءة »
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