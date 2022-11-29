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وطنية

معركة‭ ‬المحامين‭ ‬تقسم‭ ‬الأحزاب

منذ دقيقة واحدة
احتجاجات‭ ‬سابقة‭ ‬للمحامين‭        (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
رفاق‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبدالله‭ ‬يؤكدون‭ ‬ضرورة‭ ‬أداء‭ ‬الضريبة‭ ‬دون‭ ‬تعطيل‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاضين وصلت‭ ‬تداعيات‭ ‬معركة‭ ‬المحامين‭ ‬ضد‭ ‬المقتضيات‭ ‬الضريبية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023،‭ ‬إلى‭ ‬القطاعات‭ ‬الحزبية،‭ ‬بسبب‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬التقدير،‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬البذلة‭ ‬السوداء‭.‬ وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬التفت‭ ‬قطاعات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬لتوقيع‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬ينتصر‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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