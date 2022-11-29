وطنية
معركة المحامين تقسم الأحزاب
رفاق نبيل بنعبدالله يؤكدون ضرورة أداء الضريبة دون تعطيل حقوق المتقاضين وصلت تداعيات معركة المحامين ضد المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون مالية 2023، إلى القطاعات الحزبية، بسبب الاختلافات في التقدير، بين أصحاب البذلة السوداء. وفي الوقت الذي التفت قطاعات عدد من الأحزاب لتوقيع بيان مشترك، ينتصرأكمل القراءة »
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