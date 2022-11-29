الرياضة
المراكشيون : “بلجيكا مشات… أرا كندا”
شوارع المدينة عرفت ابتهاجات كبيرة وجماهير طالبت بالمزيد عاشت شوارع مراكش، مساء أول أمس (الأحد)، فرحة عارمة بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، على المنتخب البلجيكي، بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وخرج العشرات من المشجعين إلىأكمل القراءة »
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