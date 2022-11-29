الرياضة
أبوخلال يخرج الطنجاويين إلى الشوارع
غطى الأحمر والأخضر وأعلام المنتخب الوطني المغربي شوارع طنجة، في فرحة عارمة، انطلقت من المقاهي وتواصلت بشوارع عروس الشمال، احتفالا بالانتصار الكبير للأسود على الشياطين الحمر. ولم تنتظر جماهير طنجة صافرة الحكم المكسيكي الذي قاد المباراة، إذ بمجرد أن سجل زكرياء أبوخلال الهدف الثاني غادرت الجماهير المقاهيأكمل القراءة »
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