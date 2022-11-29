الرياضة
مسيرات احتفالية بتطوان
من ساحة الحمامة إلى ساحة مولاي المهدي، ومن شارع الجيش الملكي إلى كورنيش مرتيل، مرورا بكابونيغرو ووصولا إلى المضيق، كانت مسيرات الفرحة العارمة التي عمت تطوان وضواحيها عصر أول أمس (الأحد)، بعد الفوز الذي حققه الأسود أمام المنتخب البلجيكي. فما إن تمكن زكريا أبوخلال من إيداع الكرةأكمل القراءة »
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