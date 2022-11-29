وطنية
الملك يحصن الموروث الثقافي والحضاري
قال إن المغرب يتوفر على 11 عنصرا مسجلا بقائمة التراث العالمي ويتجه للرقمنة دعا الملك محمد السادس، إلى التصدي لأي محاولة للترامي على الموروث الثقافي والحضاري للدول، في إشارة غير مباشرة إلى الجارة الشرقية. وقال الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة 17 للجنة الحكوميةأكمل القراءة »
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