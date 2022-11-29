الرياضة
المنتخب يتصدر ترتيب إفريقيا
تصدر المنتخب الوطني لكرة القدم، ترتيب منتخبات إفريقيا، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” الجديد، بعد فوزه بهدفين لصفر، أول أمس (الأحد)، على بلجيكا، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم. وبات المنتخب الوطني في الرتبة 18 عالميا، متجاوزا السنغال (19 عالميا)، علما أنه استهل المنافسة فيأكمل القراءة »
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