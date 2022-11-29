الرياضة
رسالة رياضية: مكاسب
بغض النظر عن اقترابه من إنجاز تاريخي والتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم بقطر، فإن المنتخب الوطني حقق مكاسب عددية أخرى، فماهي؟ أولا، الفوز على وصيف بطل آخر مونديال، والتعادل مع الثالث في النسخة نفسها، يعني أن لهذا المنتخب نقاط قوة كبيرة، وبالتالي يمكن الثقة فيأكمل القراءة »
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