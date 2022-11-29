اذاعة وتلفزيون
بونعيلات و”التطبال” البرلماني
أثارت الممثلة كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية، جدلا على مواقع التواصل وصارت حديث بعض الصفحات على “إنستغرام” و”فيسبوك”، فقط لأنها طرحت سؤالا على وزير الصحة، خالد آيت الطالب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب حول العدالة المجالية في العلاج وحول مرضى السرطان. وطبل الكثير من النشطاء للممثلة، ونشروا صورها علىأكمل القراءة »
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