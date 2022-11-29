الرياضة
تفاصيل ليلة القبض على الشياطين
مغاربة غزوا الدوحة فرحا و”سوق واقف” تحول إلى “جامع الفنا” بدت الجماهير المغربية واثقة من قدرة الأسود على الإطاحة بالشياطين الحمر، أول أمس (الأحد)، بملعب الثمامة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. وخيم الارتياح والتفاؤل على مغاربة المونديال طيلة الأيام الماضية، خصوصاأكمل القراءة »
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