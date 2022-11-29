الرياضة
مارتينيز: الأسود بعثروا أوراقنا
قال الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، إن الأسود عقدوا وضعية الشياطين الحمر في المجموعة السادسة، بعد الخسارة بهدفين لصفر، أول أمس (الأحد)، بملعب الثمامة. وأضاف مارتينيز في الندوة الصحافية، التي أعقبت المباراة، أن المنتخب البلجيكي استحوذ على الكرة، واخترق منطقة عمليات المنافس، دون أن يحسن استغلالهاأكمل القراءة »
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