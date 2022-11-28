وطنية
أوزين يحصد السنبلة
العنصر تنازل عن منصبه بعد 36 سنة من القيادة تنازل امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، عن منصبه لفائدة محمد أوزين، القيادي في الحزب، والوزير الأسبق في الشباب والرياضة، بعد 36 سنة على رأس «الحركة»، وذلك في المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب المنعقد بالرباط، أول أمس (السبت).أكمل القراءة »
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