وطنية
تسريب مقرر قضائي يلاحق القضاة
بعد الجدل الذي أثارته المادة 97 من القانوني الأساسي للقضاة، منذ مدة، بسبب العبارات الفضفاضة التي تتضمنها بشأن الخطأ الجسيم، أضاف مشروع التعديل المرتقب المصادقة عليه، مظهرا آخر من مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من قبل القضاة، والمتعلق بتسريب مقرر قضائي قبل النطق به إلى البند الذيأكمل القراءة »
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