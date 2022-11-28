وطنية
الفوضى والغش يهددان مباريات التعليم
تستمر أجواء سوء الفهم طاغية على علاقة الوزارة بموظفيها، الذين يرفضون الامتثال لقراراتها، غير أن هذا الرفض يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية، خاصة أن الأمر يتعلق بدعوة رسمية لحراسة مباريات التعليم، التي تنظمها الأكاديميات الجهوية ، ما يهدد مصداقية هذه الامتحانات المؤهلة لتكوين أجيال الغد، سواءأكمل القراءة »
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