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لجسمي في حفل بأبوظبي يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا، في أبو ظبي، دجنبر المقبل، حيث سيكون جمهوره على موعد مع باقة من أشهر أغانيه. وطرح الجسمي منذ فترة أغنية بعنوان “ليه” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمدأكمل القراءة »
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