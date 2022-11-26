الصباح الفني
”بويا” يحتفي بالموسيقى النسائية
الدورة التاسعة للمهرجان بالحسيمة تنفتح على البعد الإفريقي تختتم، اليوم (السبت)، بالحسيمة فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان “بويا” النسائي للموسيقى بحفل فني يعرف مشاركة الفنان عزيز البقالي و سيليا الزياني؛ وإيمان أومغار والفنانة مروى. المهرجان الذي انطلق، مساء الأربعاء الماضي، عرفت سهرته الافتتاحية مشاركة فرقة “إزران” والفنانة دلالأكمل القراءة »
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