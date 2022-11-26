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الصباح الفني

‭”‬بويا‭” ‬يحتفي‭ ‬بالموسيقى‭ ‬النسائية

منذ 7 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭                     (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬للمهرجان‭ ‬بالحسيمة‭ ‬تنفتح‭ ‬على‭ ‬البعد‭ ‬الإفريقي تختتم،‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬بالحسيمة‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬لمهرجان‭ “‬بويا‭” ‬النسائي‭ ‬للموسيقى‭ ‬بحفل‭ ‬فني‭ ‬يعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬عزيز‭ ‬البقالي‭ ‬و‭ ‬سيليا‭ ‬الزياني؛‭ ‬وإيمان‭ ‬أومغار‭ ‬والفنانة‭ ‬مروى‭.‬ المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬انطلق،‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬عرفت‭ ‬سهرته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مشاركة‭ ‬فرقة‭ “‬إزران‭” ‬والفنانة‭ ‬دلال‭أكمل القراءة »

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