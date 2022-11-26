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الصباح الفني

رفيق‭ ‬و‭”‬لحميمق‭” ‬بالبيضاء

منذ 16 ثانية
يلتقي‭ ‬جمهور‭ ‬مسرح‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ “‬لحميمق‭” ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الفكاهي‭ ‬رشيد‭ ‬رفيق،‭ ‬إذ‭ ‬يواصل‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬الفنية،‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬لقي‭ ‬تجاوبا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمهوره‭.‬ ويتناول‭ ‬رفيق‭ ‬في‭ “‬لحميمق‭” ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬عرفتها‭ ‬حياتنا‭ ‬وسلوكنا‭ ‬اليومي،‭ ‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬اجتماعية‭أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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