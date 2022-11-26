الصباح الفني
رفيق و”لحميمق” بالبيضاء
يلتقي جمهور مسرح محمد السادس بالبيضاء، اليوم (السبت)، مع عرض “لحميمق” من توقيع الفكاهي رشيد رفيق، إذ يواصل تقديمه في إطار جولته الفنية، سيما أنه لقي تجاوبا كبيرا من قبل جمهوره. ويتناول رفيق في “لحميمق” التغييرات التي عرفتها حياتنا وسلوكنا اليومي، كما يسلط الضوء على مواضيع اجتماعيةأكمل القراءة »
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