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الرياضة

إصابة مزراوي… ضربة موجعة

منذ 8 ثواني
حظوظ مشاركته أمام بلجيكا شبه منعدمة ومساع لتجهيزه أمام كندا باتت مشاركة نصير مزراوي أمام بلجيكا شبه منعدمة، بعد الإصابة، التي تعرض لها في وركه الأيسر، ما استدعى إخضاعه لفحوصات بالرنين المغناطيسي. وقال مصدر مسؤول ل”الصباح”، إنه من الصعب المغامرة بإشراك مزراوي، مشيرا إلى حاجته للمزيد منأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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