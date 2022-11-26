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الرياضة

الأسود على المحك

منذ 7 ثواني
يتحدون «الشياطين الحمر» أمام 40 ألف مشجع وحكيمي حاضر سيكون المنتخب الوطني أمام امتحان صعب، عندما يواجه نظيره البلجيكي، غدا (الأحد)، بملعب الثمامة، انطلاقا من الثانية بعد الظهر، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. وتكتسي هذه المباراة أهمية قصوى بالنسبة إلى المنتخب الوطني،أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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