الرياضة
عطية الله: مستعد لأي مباراة
قال يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، إنه جاهز للمشاركة في أي مباراة في المونديال. وأضاف عطية الله في تصريح لـ “الصباح”، أن ظهوره الأول مع المنتخب بالمونديال سيحفزه على مواصلة العمل الجبار، حتى يكون في مستوى تطلعات الجمهور والمدرب وليد الركراكي. وقال “سندافع عن حظوظنا،أكمل القراءة »
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