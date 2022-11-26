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الموت يغيب عاطفي
غيب الموت، مساء أول أمس (الخميس)، الممثل والمخرج محمد عاطفي، عن عمر ناهز السادسة والسبعين، بعد أن فارق الحياة بأحد مستشفيات العاصمة الرباط. وأعلن الممثل رشيد الوالي خبر وفاة عاطفي عبر صفحته على “فيسبوك”، إذ ظل مرتبطا بالراحل خاصة خلال الفترة الأخيرة التي تدهورت فيها حالته الصحية،أكمل القراءة »
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