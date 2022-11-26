الصباح الفني
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جرو أصم يتعلم لغة الإشارة تعلم جرو أصم كيفية متابعة إشارات اليد للجلوس والدوران والاستلقاء، وغيرها من الحركات، خلال مدة قياسية لا تتجاوز 8 أسابيع. ورافا، كلب مائي إسباني يبلغ من العمر سبعة أشهر، تعلم لغة الإشارة في شهرين فقط، بعد أن اكتشفت مالكته جو لو بيغ،أكمل القراءة »
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