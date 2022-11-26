fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 20 ثانية
جرو‭ ‬أصم‭ ‬يتعلم‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة تعلم‭ ‬جرو‭ ‬أصم‭ ‬كيفية‭ ‬متابعة‭ ‬إشارات‭ ‬اليد‭ ‬للجلوس‭ ‬والدوران‭ ‬والاستلقاء،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحركات،‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬قياسية‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬8‭ ‬أسابيع‭. ‬ورافا،‭ ‬كلب‭ ‬مائي‭ ‬إسباني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر،‭ ‬تعلم‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬شهرين‭ ‬فقط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفت‭ ‬مالكته‭ ‬جو‭ ‬لو‭ ‬بيغ،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى