اذاعة وتلفزيون
زيادات في منح مستخدمي “التلفزيون”
منحة “الشهر 13” وصلت إلى 2200 درهم والمنحة الشهرية ب500 درهم قالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إنه من المنتظر أن تشهد المنحة السنوية (الشهر 13) للعاملين، الذين لا يتولون مناصب مسؤولية، زيادة بأثر خام قيمته ستتراوح بين 950 درهما و2200، وفق الوضعية الإدارية لكل عامل، بعد صدورأكمل القراءة »
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