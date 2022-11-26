وطنية
“أطاك” تحذر من تفاقم المديونية
دقت جمعية «أطاك المغرب» ناقوس الخطر، بشأن تفاقم المديونية، محذرة من تداعياتها على التوازنات المالية وآثارها على تمويل البرامج والمشاريع. وحذرت الجمعية من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، مؤكدة أنها ليست وليدة اليوم، بل نتاج سياسات عقود، طبقت الدولة خلالها توجهات تقشفية، كما لجأت إلى خوصصة العديد من القطاعات،أكمل القراءة »
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