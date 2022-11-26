اذاعة وتلفزيون
“قصص إنسانية” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، غدا (الأحد) ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و20 دقيقة، على موعد مع سلسلة “قصص إنسانية”. واختارت القناة أن تعرض هذه المرة، الشريط الوثائقي “في انتظار غزة” للمنتجة الفرنسية ادلين لودانتيك. ويتناول الشريط الوثائقي قصة الأخوين المخرجين عرب وطارزان ابو ناصر، أثناء تحضيرهماأكمل القراءة »
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