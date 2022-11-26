ملف الصباح
تزويج القاصرات استغلال جنسي
رئيس جمعية “حقوق وعدالة” قال إن مآسي زواج الفاتحة سببها مرجعيات دينية مهترئة أكد مراد فوزي، محام ورئيس جمعية “حقوق وعدالة”، أن “سبعين ألف فتاة مراهقة تلقى حتفها في الدول النامية بمناسبة الحمل و الولادة”، بناء على تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2008، حسبأكمل القراءة »
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