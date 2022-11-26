ملف الصباح
“الكد والسعاية”… سوء التنزيل
لا علاقة له بالإرث وغير مرتبط بالزوجة والمدونة أفردت له فصلا كشف الدكتور عبد الوهاب محسن، أستاذ الشريعة بكلية الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، أن الكد والسعاية نظام مالي أسري مالكي الأصول مغربي الجذور، يقوم على فكرة أن يأخذ كل واحد من أفراد الأسرة حظه من الثروةأكمل القراءة »
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